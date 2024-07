Ihr Vorsitzender schiebt’s auf die Bundespolitik: Die Carlsberger SPD hat bei der Kommunalwahl einen Ratssitz verloren, will jetzt trotzdem einen Beigeordneten stellen. Was die Genossen bewegt und wie sie mit der CDU verhandelt haben: Bei einer Sondersitzung ließen sie sich in die Karten schauen.

Nur noch sechs statt wie bisher sieben Sitze im 20-köpfigen Carlsberger Gemeinderat konnten nach der jüngsten Kommunalwahl von den Sozialdemokraten besetzt werden. „Das hat wehgetan. Wir