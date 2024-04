Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Hier einloggen

Städtische Vorschriften sollen in Grünstadt die Taubenplage eindämmen, doch für die US-Großbäckerei Aafes gelten sie nicht. Denn diese gilt als militärische Liegenschaft. Tummeln sich die Tiere dort besonders gern, weil sie auf dem Gelände – etwa in offenen Containern – viel Futter finden? Was Kreis, Stadt und die Depot-Betreiber zu diesem Verdacht sagen.

Kaum ein Vogel ist so unbeliebt wie die Taube. Dennoch lässt sich ihr Aufkommen in Stadt- und Wohngebieten nur begrenzt eindämmen. Meistens ist der Vogel nämlich