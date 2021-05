Frauen haben es dieser Tag nicht leicht. Fußball-Teams sind nur schwer zusammenzuhalten, Abmeldungen gibt es mehr und mehr im Jahr, in dem der Frauenfußball sein 50-jähriges Bestehen feiert. Beim SV Obersülzen und der SG Kerzenheim/Grünstadt wird dennoch leidenschaftlich gekickt.

„Es ist eine ganz schwierige Entwicklung“, sagt Daniel Herstein, Trainer der SG Kerzenheim/Grünstadt und verweist damit allen voran auf Personalplanungen. Wurde in der Saison 2018/2019 noch eine Mannschaft mit elf Spielern gemeldet, musste in der Corona-Saison 2019/2020 wegen personeller Engpässe eine bei den Gegner so ungeliebte Neunermannschaft gemeldet werden. „Wir haben nur 16 Spielerinnen. Das ist zu wenig um zu elft zu spielen“, klagt Herstein. Er selbst sehe die Probleme im Nachwuchsbereich, allerdings nicht nur bei der weiblichen Gilde. „Wir haben schon Probleme bei den Jungs eine Mannschaft zusammen zu bekommen. Es kommt vereinsintern nichts hoch. Wir leben bei den Frauen von Spielern die nicht auf Verbandsliganiveau spielen wollen“, sagt der SG-Trainer, der gerne etwas für den Nachwuchsbereich machen würde. „Wir bräuchten für die Jugend aber mal einen Grundstamm um da wieder etwas anzuleiern. Nach Platz eins nach der Quotientenregelung im Vorjahr, wäre ganz sicher auch der Sprung in die Landesliga möglich, der für Neunermannschaften verboten ist. Dennoch ist Herstein überhaupt froh, dass es noch Frauenfußball bei der SG Kerzenheim/Grünstadt gibt. „Wir waren schon dabei den Laden zu zumachen.“

Beim SV Obersülzen kicken die Frauen in der Verbandsliga Südwest. Gar zwei Teams wurden gemeldet. Der 52-jährige Harald Müsel übernimmt beim SVO ab dieser Saison die Position des Co-Trainers. „Die Kinder werden immer bequemer“, klagt Müsel über den fehlenden Nachwuchs. Denn eine U 12 und eine U-14-Mannschaft sei in diesem Jahr schon gar nicht gemeldet worden. Zehren könne der Verein nur von den U-16-Juniorinnen, die den Kader der Damen in diesem Jahr gleich mit einem Dutzend Spielern verstärken. „Das ist sicherlich nicht nur beim SV Obersülzen so, dass es im Nachwuchsbereich fehlt“, sagt Müsel, der als Geschäftsführer einer Heizungs- und Sanitärfirma arbeitet. Nach WM- und EM-Siegen sei meistens ein Hoch zu erleben. „Das ist beim Herren-Fußball aber auch nicht anders.“

Dennoch ist Müsel überzeugt von seinen Damen, die er mit Brunno Bernhardt gemeinsam coacht. „Mir geht es auch um den Verein“, begründet Müsel sein Engagement bei den Damen und hofft tunlichst, dass der Klub seine beiden Frauenteams zusammenhalten kann.

Seit es Männerfußball gibt, hat dieser unweigerlich seine Anerkennung. Von der Volkssportart ist in Deutschland gar die Rede, wenn 22 Männer dem runden Leder hinterherjagen. Die Stadien in den Profiligen sind mehr und mehr gefüllt. Bein den Frauen war das nicht immer so. Es gab sogar ein Verbot für den Frauenfußball. Das vermeintlich schwache Geschlecht, musste um die gesellschaftliche Anerkennung kämpfen.

Bevor es zu zwei Weltmeistertiteln und gar acht Europameistersiegen kam, beschloss der Deutsche Fußballbund (DFB) 1955 den Frauen das Fußballspielen schlichtweg zu verbieten. Auf seinem Bundestag kamen die Verbandsoberen zu dem Ergebnis, was sich in folgendem steinzeitlichen Statement niederschlug: „Im Kampf um den Ball verschwindet die weibliche Anmut, Körper und Seele erleiden unweigerlich Schaden und das Zurschaustellen des Körpers verletzt Schicklichkeit und Anstand.“

Den Vereinen, die dem DFB angehörten, wurde es schließlich verboten, unter Androhung von Strafen, Damenfußball-Abteilungen zu gründen oder solche bei sich aufzunehmen. Auch den Unparteiischen wurde verboten, Damenfußballspiele zu leiten. Unterstützt wurde der DFB von Medizinern. Der Psychologe Fred J.J. Buytendijk brachte in den 50er Jahren eine Studie heraus in der er wörtlich wiedergab: „Das Treten ist wohl spezifisch männlich, ob darum getreten werden weiblich ist, lasse ich dahingestellt. Jedenfalls ist das Nicht-Treten weiblich.“

Spiele mit durchaus beachtlichen Zuschauerzahlen gab trotzdem bei den Frauen. Die Verbandsoberen konnten sich erst 1970 dazu durchringen, das Frauenfußballverbot aufzuheben, versahen dies jedoch mit einer Auflage. So musste es eine verlängerte Winterpause geben, die Spieldauer betrug anfangs nur 70 Minuten, wurde später sukzessive an die übliche Spielzeit von zwei mal 45 Minuten angehoben. In den 80er-Jahren ging es dann weiter aufwärts. Vereine aus Bergisch Gladbach, der TSV Siegen und Grün-Weiß Brauweiler mischten ganz weit vorne mit. Etliche der Vereine der Geburtsstunde der Frauen-Bundesliga im Jahr 1990 haben sich renommierte Männervereinen einverleibt. So zackert bei Grün-Weiß Brauweiler seit 2009 der Geißbock des 1. FC Köln.

Auch auf den Trainerposten wird es immer weiblicher, auch wenn das Suchen nach der Nadel im Heuhaufen durchaus leichter ist als Frauentrainer im Herrenbereich zu finden. Nicht zu vergessen: Imke Wübbenhorst, ehemalige Bundesligaspielerin des Hamburger SV. Sie trainierte die Männer des BV Cloppenburg in der Oberliga, stieg nun sogar als Trainerin des Regionalligisten Sportfreunde Lotte ein. Auch die langjährige Nationalspielerin Inka Grings trainierte mit den Herren des SV Straelen einen Viertligisten.

Auch die Erfolge der Nationalelf waren nicht zu übersehen. Wurden auch am TV immer populärer. Im Fritz-Walter-Stadion in Kaiserslautern siegten die DFB-Frauen 1995 gegen Schweden im EM-Finale mit 3:2. Das Spiel lief live über die Flimmerkiste. Nach und nach fand der Frauenfußball immer mehr Anklang, ging in den 2000er Jahren schier durch die Decke. Nia Künzer, Steffi Jones, Silvia Neid und Tina Theune-Meyer wurde bekannte TV-Gesichter. Nicht zu vergessen Toptorjägerin Birgit Prinz und die Südwestpfälzerin Nadine Keßler die absolutes Weltklasseformat hatten und Auszeichnungen nach und nach einsammelten. Die Heim-WM 2011 ein voller Erfolg, auch wenn sich die DFB-Damen nach einem 0:1 im Viertelfinale gegen Japan frühzeitig aus dem Turnier verabschiedeten. Auch eine Champions League gibt es ebenfalls seit etlichen Jahren. Hier ist der VfL Wolfsburg und Turbine Potsdam immer wieder weit nach vorne gestoßen. Dennoch ist die mediale Präsenz nicht zu vergleichen mit dem der Herren, was auch für Prämien bei kontinentalen Titelkämpfen gilt.

Was aber macht den Fußball der Damen besser? „Frauenfußball ist ehrlicher. Da bleibt keiner einfach so auf dem Boden liegen“, sagt Herstein. In die gleich Kerbe schlägt Harald Müsel: „Herren schauen mehr Fußball als Frauen im Fernsehen. Die Frauen sehen die Weicheier auf dem Platz nicht. Da wird geschrien und sich auf dem Boden gewälzt. Dann stehen sie wieder da, als wäre nichts gewesen“, sagt Müsel, der den Frauen- und Herrenfußball für nicht vergleichbar hält, ihm aber dennoch einen hohen Stellenwert beimisst.