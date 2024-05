Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Der SC Delphin lädt fürs Pfingstwochenende zum 44. Internationalen Schwimmfest ins Cabalela nach Grünstadt ein. Erwartet werden 33 Vereine mit 339 Schwimmerinnen und Schwimmern, die bei 1875 Starts zeigen wollen, was sie können.

Geschwommen werden auf sechs Bahnen die Disziplinen Schmetterling, Rücken und Brust in 50, 100 und 200 Metern, Lagen in 200 und 400 Meter und Freistil in 50, 100 und 200 Metern sowie 1500 Meter