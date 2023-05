Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Die 29 Pferde, die einer Halterin aus Carlsberg am Mittwoch weggenommen worden sind, sind bei verschiedenen Pferdehaltern in der Umgebung untergebracht. Die Frau ist den Behörden schon in der Vergangenheit aufgefallen: Ihr wurden vor wenigen Monaten 18 Hunde weggenommen.

Den ganzen Mittwoch über waren Mitarbeiter des Veterinäramts in Carlsberg beschäftigt, um 29 Pferde von einem Hof wegzubringen, von dem sie immer wieder ausgebüxt sind. Das Amt fuhr die