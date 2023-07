Das heute gesuchte kleine Dorf steht – „dialektisch“ gesehen – in einer Reihe mit Hettrum (für Hettenleidelheim) oder Delwe (für Sankt Alban): Auch hier kann der weinselige Pfälzer die kürzere Version leichter aussprechen als den hochdeutschen Ortsnamen.

Die der pfälzischen Sprache kundigen Leser werden nach diesem Tipp wohl schon auf die richtige Lösung des heutigen Rätsels gekommen sein. Die anderen brauchen vielleicht nur etwas genauer auf das Luftbild zu schauen – und schon erkennen sie ein Wahrzeichen, das gerade bei Katholiken überregional bekannt ist. Wer weder pfälzisch spricht noch Katholik ist, bekommt noch einen Tipp: Trotz seiner Insellage ist das kleine Dorf politisch der Ortsteil einer Gemeinde.

Alte Bilder erwünscht

Wer die Ansiedlung auf dem obigen Luftbild erkannt hat, kann uns seine Lösung unter dem Stichwort „Unsere Heimat von oben“ per E-Mail unter gewinnspiel-gru@rheinpfalz.de zukommen lassen. Einsendeschluss ist Montag, 24. Juli, 10 Uhr. Wir freuen uns auch über alles Interessante, das Sie zudem über das zu erratende Fleckchen Heimaterde zu berichten haben. Unter den richtigen Einsendungen verlosen wir eine RHEINPFALZ-Dubbekaffeetasse.