Filmklassiker noch einmal auf der großen Kinoleinwand erleben können Besucher ab 18. Februar im Frankenthaler Lux. Zum Auftakt der wiederbelebten Reihe „Movie Classics“ ermittelt Sean Connery als Franziskanermönch im Meisterwerk „Der Name der Rose“. Bereits einen Tag zuvor zeigt das Kino in der neuen Reihe „Family Classics“ den Erfolgsfilm „Jurassic Park“.

Früher habe das Lux-Kino die „Movie Classics“ regelmäßig in der kalten Jahreszeit im Programm gehabt, erzählt Betreiber Christian Kaltenegger. Früher heißt in diesem Fall vor der Corona-Pandemie. Und eigentlich wollte das Lux die beliebte Reihe bereits im vergangenen Herbst wieder beleben. Doch, so erzählt Kaltenegger, die Sache mit den Verleihrechten habe dann doch wesentlich mehr Zeit in Anspruch genommen. Denn für jeden der teilweise sechs bis sieben Jahrzehnte alten Filme muss das Kino erst einmal die Rechteinhaber ausfindig machen. Und das, sagt Kaltenegger, sei oftmals alles andere als einfach.

Gezeigt werden die Klassiker jeweils sonntags um 13 Uhr. Den Anfang macht am 18. Februar Sean Connery in „Der Name der Rose“ aus dem Jahr 1986. Darin reist der Mönch William von Baskerville, begleitet von seinem Schüler Adson, in eine abgelegene Benediktinerabtei, um in einem Glaubensstreit zu vermitteln. Kaum dort angekommen, werden die beiden Gäste mit einer Serie skurriler Morde und einem herzlosen Großinquisitor konfrontiert.

Den Westernklassiker „Rio Bravo“ (1959) mit John Wayne und Dean Martin zeigt das Lux am 25. Februar, gefolgt von der Bestsellerverfilmung „Moby Dick“ (1956) mit Gregory Peck und Orson Welles am 3. März, dem Komödienklassiker nach Erich Kästner „Drei Männer im Schnee“ (1955) am 10. März sowie dem Monumentalfilm „Ben Hur“ (1959) mit Charlton Heston am 17. März.

Auch für Familien will das Lux künftig in unregelmäßigen Abständen Klassiker zeigen. Los geht es am 17. und 18. Februar, jeweils 15.30 Uhr, mit „Jurassic Park“ in der überarbeiteten 3D-Version. Steven Spielbergs Klassiker „E.T. Der Außerirdische“ zeigt das Kino am 2. und 3. März jeweils um 15.15 Uhr.

Noch Fragen?

Karten und weitere Termine der Klassik-Reihe gibt es an der Kinokasse und im Internet unter www.lux-kinos.de