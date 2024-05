Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Die Frankenthaler Waldorfschule ist im Zirkusfieber: Der schuleigene Circus Albireo balanciert und turnt sich in seiner 22. Show durch Italiens Geschichte, von der Antike bis in die Gegenwart. 370 Zuschauer kamen am Mittwochabend zur akrobatischen Premiere.

Die Turnhalle wirkt wie ein südländisches Dörfchen. Unter dem Titel „Andiamo“ geht es diesmal nach „Bella Italia“. Kleine Eiswagen rollen über die Bühne. Man sonnt