Mit „Ronja Räubertochter“ zum Sieg: Jette Fermer vom Karolinen-Gymnasium (KG) hat den Stadtentscheid im Vorlesewettbewerb des Börsenvereins des Deutschen Buchhandels gewonnen. Am Montag setzte sich die Sechstklässlerin in der Stadtbücherei gegen vier weitere Schulsieger durch.

Seit 40 Jahren wird der Stadtentscheid in der Stadtbücherei ausgetragen. Wie Jugendbibliotheksleiterin Andrea Henn-Gangnus informierte, haben 2024 bundesweit mehr als 500.000 Kinder aus rund 6900 Schulen an der 65. Auflage des Wettbewerbs teilgenommen. Die Initiative geht von der Stiftung Buchkultur und Leseförderung des Börsenvereins des Deutschen Buchhandels aus.

Die fünf Frankenthaler Schulsieger zeigten alle ein sehr gutes Vorleseniveau. Davon konnte sich die Jury überzeugen, in der neben den Lehrerinnen Caroline Wagner von der Integrierten Gesamtschule (IGS) Robert Schuman und Mariella Ludovico (Karolinen-Gymnasium) Buchhändlerin Michaela Fink von der örtlichen Thalia-Filiale auch die RHEINPFALZ vertreten war. Die Jurorinnen beurteilten die Kinder nach der Lesetechnik, Interpretation und Textstellenauswahl. Vorzutragen hatten die Schüler neben einem vertrauten auch einen ihnen unbekannten Text.

Stadtsiegerin Jette Fermer war in beiden Kategorien gleich gut. Als eigenen Text hatte sie sich eine Abschnitt aus Astrid Lindgrens Kinderbuchklassiker „Ronja Räubertochter“ ausgesucht. Wie die KG-Schülerin der RHEINPFALZ verriet, hat sie keine Lieblingsfächer. Am meisten Spaß bereiteten ihr in der Schule aber Mathe und die Naturwissenschaften. Neben dem Lesen nennt die Sechstklässlerin den Klettersport als Hobby.

Eine Urkunde und ein Buch für alle

Fermers Mitstreiter waren Joel Gafur von der Friedrich-Ebert-Realschule Plus, der aus Carola Wimmers Jugendroman „Ostwind“ vorlas, Magdalena Kienzle von der Friedrich-Schiller-Realschule Plus („Der Kirchendieb“ von Claudia Frieser), Dilara Sophie Schömer von der IGS Robert Schuman (Victoria Aveyard: „Die rote Königin“) und Nevio Samuele Steffens vom Albert-Einstein-Gymnasium (David Farr: „Das Buch der gestohlenen Träume“). Der fremde Text, dem sich die Sechstklässler stellen mussten, stammte aus Marie Hüttners Kinderkrimi „Ist Oma noch zu retten?“, der den Kindern mit seinem lustigen Inhalt sichtlich Spaß machte.

„Gewonnen habt ihr alle schon in der Schule“, betonte Jugendbibliotheksleiterin Andrea Henn-Gangnus. Und so erhielten alle eine Urkunde und ein Exemplar von Nina Schewelings Abenteuerbuch „Das Geheimnis von Darkmoor Hall“, das die Thalia-Buchhandlung gestiftet hat. Stadtsiegerin Jette Fermer bekam zusätzlich das Buch „Pepe und der Oktopus auf der Flucht vor der Müllmafia“ von Stepha Quitterer. Die KG-Schülerin kann nun am Bezirksentscheid teilnehmen, der Mitte März bis Mitte April stattfinden wird. Mit Können und etwas Glück kann sie es dann zum Landesentscheid im Mai schaffen. Die bundesweit besten Vorleser können danach noch am Treffen der Landessieger im Juni teilnehmen.