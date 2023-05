Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Die halbe A-Klasse Rhein-Pfalz hat den TuS Dirmstein als einen Meisterschaftsfavoriten auf dem Zettel. Das neue Trainerduo Dennis Pfeiffer und Thomas Gomola will den Ball aber erst einmal flach halten. In der Klasse ankommen und etablieren sei das Ziel. Zum Start empfängt der TuS Dirmstein am Sonntag (15 Uhr) den VfR Friesenheim.

Ohne Niederlage ist der TuS Dirmstein in der vergangenen Saison durch die B-Klasse spaziert. Auf die Frage, ob denn der TuS Dirmstein erneut um den Titel mitspielen wird, so wie das einige Trainerkollegen sehen,