Eine verstärkte Anzahl an sogenannten Schockanrufen hat die Polizeiinspektion am Donnerstag in ihrem Zuständigkeitsbereich registriert. Laut Bericht haben sich die Täter als Polizeibeamte ausgegeben und versucht, die von ihnen angerufenen Personen mit vermeintlichen Unfällen mit tödlichem Ausgang, an denen Angehörige beteiligt gewesen sein sollen, zu schocken. Erfolg hatten die Täter damit glücklicherweise nicht, schreiben die Beamten. Sie raten vor allem älteren Menschen, sich am Telefon nicht täuschen zu lassen und misstrauisch zu bleiben. Im Zweifel sollten sich Betroffene bei der Polizei melden: entweder direkt über den Notruf 110 oder bei der örtlichen Inspektion unter Telefon 06233 3130.