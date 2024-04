Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Sechs Spieltage bleiben der HSG Eckbachtal noch, um die Klassenzugehörigkeit in der Oberliga Rheinland-Pfalz/Saar zu sichern. Am Samstag tritt das Team in der IGS-Sporthalle Kastellaun an. Der Rückstand auf einen wohl sicheren Nichtabstiegsplatz beträgt aktuell zehn Zähler.

Mit 20:26 Zählern dürfte die HSG Kastellaun/Simmern als Aufsteiger sein Saisonziel, weiter in der Klasse zu spielen, sicher haben. Die Gastgeber hatten den Betriebsunfall Abstieg aus der