Die Stadtverwaltung organisiert am Donnerstag, 4. April, nach eigenen Angaben die erste Vereinskonferenz seit sieben Jahren. Im Casinosaal der Stadtwerke kommen ihr zufolge rund 70 Teilnehmer aus 37 Vereinen zusammen. Die Veranstaltung richte sich sowohl an Sport- als auch beispielsweise an Fördervereine oder den Pfälzerwald-Verein. Die Stadt stellt ihre neue Ehrenamtskoordinatorin Jennifer Speiger und den aktuellen Stand der Sportstättenentwicklungskonzeption vor. Die Metropolregion Rhein-Neckar informiert über ihren Freiwilligentag im September. Eine offene Diskussionsrunde planen die Organisatoren zu einer möglichen Neuauflage des Tags der Vereine. Laut Pressemitteilung gibt es im Casino noch freie Plätze. Vereinsvertreter könnten sich weiter für die Teilnahme anmelden. Kontakt: Yannick Busljeta, Telefon 06233 89-440, E-Mail yannick.busljeta@frankenthal.de, und Jennifer Speiger, Telefon 06233 89-279, E-Mail jennifer.speiger@frankenthal.de. Begrüßen wird OB Nicolas Meyer (FWG) die Teilnehmer. Er betont im Vorfeld: „Vereine spielen eine wichtige Rolle in der Gemeinschaft, indem sie Menschen zusammenbringen, soziale Bindungen stärken und Möglichkeiten für persönliches Wachstum bieten.“