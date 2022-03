Das Hinspiel gewann die HSG Eckbachtal II am grünen Tisch. Jetzt will die Mannschaft von Trainer Bruno Caldarelli gegen die TSG Haßloch II auf dem Feld gewinnen (Sonntag, 18 Uhr, Sporthalle Freinsheim). Der Nachfolger von Caldarelli steht fest.

Mit dem Sieg im Nachholspiel beim TV Edigheim hat die HSG Eckbachtal II ihre Ambitionen untermauert, als Aufsteiger dem TSV Speyer in die Pfalzliga zu folgen. Platz zwei reicht. Voraussetzung: Die erste Mannschaft steigt nicht aus der Oberliga ab.

Doch zuvor muss die HSG II konzentriert das Restprogramm absolvieren. Der Vorsprung auf Edigheim beträgt nur einen Minuspunkt. „Wir haben einiges erreicht, aber jetzt wollen wir unsere Position bestätigen“, sagt Bruno Caldarelli. Verzichten muss er auf Tom Käfer (Beruf).

Schäfer beerbt Caldarelli

Der Nachfolger von Caldarelli steht fest. Laut Rainer Schantz, Sportlicher Leiter Aktive bei der HSG, übernimmt Heiko Schäfer das Amt. Der 49-jährige Wormser ist Physiotherapeut und Inhaber der C-Lizenz. Aktuell unterstützt er das Trainerteam der HSG Rodenstein (Bezirksoberliga Hessen).

Die HSG III will in eigener Halle in der Kreisklasse A1 unbesiegt bleiben. Voraussetzung: Zwei Siege in den verbleibenden beiden Spielen. Erster Gegner ist die HSG Mutterstadt/Ruchheim II (Sonntag, 19.15 Uhr, Sporthalle Dirmstein). „Wir sind in einer guten Ausgangsposition“, sagt HSG-Trainer Armin Diehl. Sein Team will den zweiten Aufstieg in Folge klarmachen. Fünf Teams gehen in die Bezirksliga. Nach dem Verzicht der SG Lambsheim/Frankenthal ist der HSG III der Aufstieg kaum zu nehmen.