Bei einem Sturz auf der Zufahrtsstraße zum Naherholungsgebiet Nachtweide in Lambsheim zog sich eine junge Motorradfahrerin am Samstagabend gegen 22.30 Uhr Schürfwunden auf der linken Seite zu. Die 16-Jährige, die Richtung Kreisstraße 2 unterwegs war, kam laut Polizei vermutlich infolge eines riskanten Überholmanövers eines Autofahrers ins Straucheln. Sie sei in einer Linkskurve von einem dunklen Pkw überholt und geschnitten worden, wobei die beiden Fahrzeuge beinahe zusammengestoßen seien. Der Autofahrer habe sich anschließend unerlaubt von der Unfallstelle in Fahrtrichtung Maxdorf entfernt. Den Sachschaden am Motorrad schätzt die Polizei auf 1000 Euro. Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizeiinspektion Frankenthal, Telefon 06233 313-0 oder per E-Mail an pifrankenthal@polizei.rlp.de zu melden.