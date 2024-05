Ziemlich rücksichtslos gegenüber einem E-Scooter-Fahrer hat sich laut Polizeibericht der Fahrer eines weißen Fords am Montagabend gegen 19.30 Uhr in der Schraderstraße in Frankenthal verhalten. Der Unbekannte, der hinter dem 18-Jährigen fuhr, habe es scheinbar eilig gehabt und deshalb gedrängelt. Nachdem der Autofahrer wiederholt gehupt habe, habe der junge Mann die Kontrolle über seinen Roller verloren und sei gestürzt. Der Ford soll anschließend den Leichtverletzten überholt und sich unerlaubt von der Unfallstelle entfernt haben. Ein Ermittlungsverfahren wegen Verkehrsunfallflucht wurde eingeleitet. Die Polizei sucht Zeugen, die sich unter Telefon 06233 3130 oder per E-Mail an pifrankenthal@polizei.rlp.de melden können.