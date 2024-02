Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Hier einloggen

Geschaffen wurde „Schwanensee“ für eine andere Gesellschaft in einer anderen Zeit, doch bis heute ist es das Ballettstück schlechthin. Es wird weltweit geliebt, ganz besonders in Deutschland. So war beim Gastspiel des Ukrainian Classical Ballet das Frankenthaler Congressforum auch voll besetzt und der Applaus lang und herzlich.

Und der Beifall war verdient. Allein mit technischer Perfektion des Personals, in der Ukrainer und Russen unbestritten Weltspitze sind, ist es nicht getan. Allzu schnell gerät dabei unter die