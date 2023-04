Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Die Kegler des TuS Gerolsheim hatten schon für die vergangene Saison in der Regionalliga des Landesfachverbands (LFV) Rheinland-Pfalz Kegeln – Sektion Classic gemeldet. Deshalb bleibt ihnen – im Gegensatz zu vielen anderen Umschwenkern aus der DCU – der Gang in die Verbandsliga erspart. In der neuen Heimat will der TuS bald wieder Bundesliga spielen. Und die Chancen dafür stehen nicht schlecht.

In der Regionalliga des LFV gehen die Uhren ein bisschen anders. Das wird beim Gespräch mit Gerolsheims Sportwart Jürgen Staab deutlich. Das liegt zum einen daran, dass im LFV nach