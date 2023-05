Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?



Vor neun Monaten bestritten die Kegler des TuS Gerolsheim ihr letztes Pflichtspiel. Am Wochenende geht es zurück auf die Bahnen. Dann tritt der TuS beim Pokal des Landesfachverbandes (LFV) Rheinland Pfalz in der Sektion Classic in Ludwigshafen-Oggersheim an. Dementsprechend groß ist die Vorfreude bei den Sportlern. Doch das Spiel im neuen Verband kann sich als knifflig erweisen.

„Die Vorfreude ist tatsächlich riesengroß. Erstmal, weil es endlich wieder losgeht und wir mal wieder andere Sportkameraden sehen“, freut sich TuS-Vorsitzender Jürgen Staab.