Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Hier einloggen

Die Herren I der Tischtennisfreunde Frankenthal (TTF) klettern nach einem erfolgreichen Doppelspieltag in der Oberliga Südwest wieder auf Platz drei.

Das Team um Mannschaftskapitän Peter Beranek gewann am Samstag ungefährdet gegen Tabellenschlusslicht DJK Heusweiler mit 7:3. Am Sonntag rangen sie in einem ganz engen Spiel Aufsteiger TTC Berus noch