Doppelter Jubel am letzten Spieltag der B-Klasse Rhein-Pfalz Nord. Der TSV Eppstein kürt sich mit dem 2:0-Erfol g in Freinsheim zum Meister und Aufsteiger. Der ASV Mörsch dreht das Derby gegen die VT Frankenthal furios und darf als Vizemeister in die Aufstiegsspiele. Dort wartet ein schwerer Gegner.

Als es auf die 90. Minute zugeht, wird Tobias Hoffmann immer unruhiger. Immer wieder schaut der Trainer des B-Klassisten TSV Eppstein auf seine Armbanduhr. Seine Mannschaft führt mit 2:0 gegen den