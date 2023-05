Seinen 30. Geburtstag feiert das Trio Sanssouci am Freitag, 12. Mai, in der Frankenthaler Lutherkirche mit einem Konzert, das unter dem Motto „Musikalisches Tafelkonfekt“ steht. Als Veranstalter fungieren die Pfälzische Musikgesellschaft, der Kiwanis-Club Frankenthal und die evangelische Luthergemeinde.

Die Besucher erwarten – wie es in der Ankündigung heißt – „ohrenvergnügliche Köstlichkeiten, liebevoll zubereitet und amüsant serviert.“ Sohee Oh (Flöte), Sigrun Meny-Petruck (Oboe) und der frühere Leiter der Städtischen Musikschule Hans-Jürgen Thoma (Cembalo) tischen zu ihrem Jubiläum ein siebengängiges musikalisches Menü mit Werken von Guiseppe Sammartini, Louis Couperin, Franz Xaver Richter, Johannes Donjon, Jean-Francoise Dandrieu, Brian Bonsor und Carl Philipp Emanuel Bach auf.

Das in Frankenthal ansässige Trio Sanssouci hat sich bei mittlerweile mehr als 1650 Konzerten in Deutschland und im benachbarten Ausland, vorzugsweise in Skandinavien, einen Namen gemacht und sich darüber hinaus durch CD-Einspielungen sowie Rundfunk- und Fernsehaufnahmen hervorgetan. Einige Tage vor dem Jubiläumskonzert tritt das Trio noch in Frankfurt, Kassel, Schwäbisch-Hall, Neustadt und Bad Homburg auf.

Termin

Jubiläumskonzert mit dem Trio Sanssouci am Freitag, 12. Mai, 19.30 Uhr, Lutherkirche Frankenthal, Carl-Bosch-Siedlung. Der Eintritt ist frei.