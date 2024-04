Was Arbeitgeber bei der Einstellung ausländischer Mitarbeiter beachten müssen und wie diese beim Erwerb der deutschen Sprache oder in der Weiterbildung unterstützt werden können, solche Fragen greift die digitale Informationsveranstaltung „Planen Sie schon oder übersetzen Sie noch?“ am Montag, 15. April, 11 Uhr, auf. Der Arbeitgeber-Service der Agentur für Arbeit und Experten des Bundesamts für Migration und Flüchtlinge (Bamf) widmen sich dann gezielt Fragen rund um die Einstellung, Integration und Förderung von Beschäftigten mit Migrationshintergrund.

Ein Anmeldung ist erforderlich per E-Mail an Ludwigshafen.BCA@arbeitsagentur.de. Mit der Bestätigung wird ein Link zur virtuellen Vortragsplattform verschickt.

Im Netz