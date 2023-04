Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Hier einloggen

Der Abstieg aus der Südgruppe der Ersten Hallenhockey Bundesliga er entscheidet sich am letzten Spieltag im Fernduell zwischen dem Wiesbadener THC und der TG Frankenthal. Der Plan der TG, am Wochenende die Vorentscheidung zu erzwingen, ging mit den Niederlagen Mannheimer HC und beim SC Frankfurt 1880 nicht auf. Nur das Torverhältnis hält die TG auf dem Nichtabstiegsplatz.

In der 55. Minute lag die TG Frankenthal am Sonntag beim SC Frankfurt 1880 durch ein Tor von Johannes Zurke mit 3:2 in Führung. Doch am Ende verlor die TG mit 4:5 (1:1) . Ein Sieg in Frankfurt,