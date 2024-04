Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Die Teams der TG Frankenthal – die Herren in der Zweiten Feldhockey-Bundesliga, die Damen in der Regionalliga Süd – stehen am Samstag vor lösbaren Auswärtsaufgaben. Insbesondere die Damen könnten sich durch einen Sieg gegen den SC Safo Frankfurt vom Tabellenende absetzen.

Die Zweite Feldhockey-Bundesliga der Herren startet offiziell erst am Wochenende, ihren ersten Einsatz hatte die TG Frankenthal aber bereits am vergangenen Samstag beim Spitzenreiter Münchner