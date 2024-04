Weil sich Bürger über zu schnell fahrende Autos in der Dürkheimer Straße (Eppstein), Mühlbergstraße (Studernheim) und Frankenstraße (Kernstadt) beschwert hatten, hat die örtliche Polizeiinspektion Ende März/Anfang April dort Geschwindigkeitskontrollen vorgenommen. In allen drei Straßen gilt Tempo 30. Laut Bericht wurden bei „moderatem Verkehrsaufkommen insgesamt 15 Geschwindigkeitsverstöße“ festgestellt. Wie viele Fahrzeuge in den Messzeiträumen in den drei Straßen genau unterwegs waren, dazu konnte die Polizei auf Nachfrage keine Angaben machen. „Spitzenreiter“ in der Frankenstraße war ein Autofahrer, der mit 62 Sachen unterwegs war. Die Ergebnisse wurden der Stadtverwaltung übermittelt. Wie die Polizei betont, gehörte überhöhte beziehungsweise nicht angepasste Geschwindigkeit auch im vergangenen Jahr wieder zu den häufigsten Unfallursachen. Im Polizeipräsidium Rheinpfalz wurden 2062 solcher Verkehrsunfälle gezählt.