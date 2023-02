Der Tante-Emma-Laden in der Heuchelheimer Hauptstraße wird zum Monatsende geschlossen. Das hat Ortsbürgermeister Frank Klingel (FWG) am Montag in der Sitzung des Gemeinderats bestätigt. Die Gründe seien gesundheitlicher Art, und es sei Inhaber Kurt Ecker sehr schwer gefallen, diese Entscheidung zu treffen, sagte Klingel. Das Lebensmittelgeschäft ist eine Institution im Ort, ein Kommunikationszentrum und ein Stück Dorfgeschichte, denn die Einrichtung stammt aus den 1960er-Jahren.

Eckers Großeltern hatten den Betrieb gegründet, er selbst steht seit 1981 hinterm Tresen. Mehrfach berichtete die RHEINPFALZ über das Engagement des heute 83-Jährigen für einen Rest Nahversorgung in Heuchelheim. In dem Laden wurden bislang die Wertstoffsäcke ausgegeben. Klingel kündigte an, die Gemeinde werde sich andere Ausgabestellen überlegen, vemutlich im Bürgerhaus oder in der Altenstube.