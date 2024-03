Einem Unbekannten, der offenbar gerade in sein Haus in der Frankenthaler Straße einbrechen wollte, hat ein 57 Jahre alter Studernheimer in der Nacht auf Samstag gegenüber gestanden. Nach Darstellung der Polizei hatte der Mann gegen 3 Uhr Geräusche im Erdgeschoss seines Anwesens gehört. An der Eingangstür habe er den Tatverdächtigen gesehen. Der habe, so die Ermittler in ihrer Pressemitteilung, mit unbekanntem Werkzeug die Tür aufgehebelt. Als er den Hauseigentümer gesehen habe, sei der Mann zu Fuß geflüchtet. Gestohlen hat er laut Polizei nichts, an der Tür entstand jedoch Sachschaden in unbekannter Höhe. Der Gesuchte wird vergleichsweise groß und schlank beschrieben. Hinweise an die Polizei Frankenthal, Telefon 06233 3130, E-Mail pifrankenthal@polizei.rlp.de.