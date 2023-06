Eine 43-jährige Frau ist in der Nacht von Montag auf Dienstag bei dem Versuch Kleidung zu entwenden in einem Altkleidercontainer stecken geblieben. Wie die Polizei mitteilt, hat sich die Frau beim Hineinklettern in die nicht dafür geeignete Klappe ihren Arm derart eingeklemmt, dass sie sich nicht von alleine befreien konnte. Sie habe durch Hilferufe Anwohner auf sich aufmerksam machen können, welche daraufhin die Polizei alarmiert hatten.

Die Beamten haben die 43-Jährige aus ihrer Notsituation befreien können und dabei festgestellt, dass die Frau betrunken gewesen sei. Weil sie versucht habe, etwas aus dem Container zu stehlen, erwartet die Frau nun eine Strafanzeige. Da die 43-Jährige sich außerdem geweigert habe, ihre Personalien zu verraten, erhält sie zusätzlich eine Ordnungswidrigkeitenanzeige. Die Polizei habe die Personalien der Frau im Anschluss auf anderem Wege ermitteln können.