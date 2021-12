Die Corona-Pandemie bremst die Sternsinger zum zweiten Mal in Folge aus. Sie dürfen wegen der hohen Inzidenzen auch in diesem Jahr nicht wie gewohnt von Haus zu Haus ziehen. Doch die Aktion soll nicht ganz ausfallen.

Die frohe Botschaft von Weihnachten mit Liedern und Sprüchen verkünden und den Segen an die Türen schreiben oder kleben: Das geht nun nicht. Doch es gibt in der Pfarrei Heilige Dreifaltigkeit Frankenthal – wie im Vorjahr – eine kontaktlose Alternative für die Aktion, die unter dem Leitgedanken „Lasst uns die Welt verändern – gemeinsam geht's“ steht und vom Kindermissionswerk „Die Sternsinger“ und dem Bund der Deutschen Katholischen Jugend (BDKJ) getragen wird.

Bei allen Haushalten, die die Sternsinger normalerweise besuchen, wird ein Brief eingeworfen, der auch den Segensaufkleber enthält. In Eppstein, Flomersheim und Mörsch wird dieser Aufkleber – wo es möglich ist – direkt an den Türen angebracht. Wer in der Vergangenheit nicht von den Sternsingern besucht wurde, aber den Segen bekommen möchte, kann sich – wie Pfarrer Stefan Mühl mitteilte – noch im Pfarrbüro, Telefon 06233 300600, melden.

Post wird ab Mittwoch verteilt

Die jungen „Segensbringer“ sind mit ihren Briefen in den Gemeinden St. Paul und St. Cyriakus Eppstein/Flomersheim bereits am 29. und 30. Dezember unterwegs. Die Termine in den übrigen Gemeinden: St. Ludwig am 8. und 9. Januar, St. Jakobus, Heilig Kreuz Mörsch und St. Georg Studernheim jeweils am 8. Januar. Außerdem können die Sternsinger auch digital in den Wohnungen empfangen werden – mittels eines Videos, das in der Kirche St. Cyriakus aufgenommen wurde und auf dem Youtube-Kanal der Pfarrei Heilige Dreifaltigkeit zu sehen ist.

In einem Spendenaufruf weist Pfarrer Mühl darauf hin, dass mit der Aktion die weltweiten Sternsingerprojekte für Kinder in Not unterstützt werden. Zu diesem Zweck befinden sich im Briefumschlag auch eine Spendentüte sowie ein Überweisungsträger. Die Spendentüte kann direkt im Pfarrbüro eingeworfen werden. Außerdem gibt es eine Online-Spendenaktion der Pfarrei, die unter https://spenden.sternsinger.de/0wgihwap zu erreichen ist.