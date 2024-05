Über 600 Tauben hat der Verein Wildvogelhilfe aus Bobenheim-Roxheim bei einer Zählung Anfang Mai im Frankenthaler Innenstadtgebiet registriert. Um die Population zu reduzieren und künftig besser zu kontrollieren, sollen zwei Taubenschläge eingerichtet werden. Darüber informierte Oberbürgermeister Nicolas Meyer (FWG) vergangene Woche im Stadtrat. In den Räumen, das können etwa Speicher oder ungenutzte Gebäude sein, sollen die Tiere mit artgerechtem Futter und Wasser versorgt und der Kot regelmäßig entfernt werden. Eier werden gegen Attrappen ausgetauscht, um den Nachwuchs einzudämmen. Für diese Aufgaben würden Freiwillige gesucht, ein eigener Verein sei bereits in Gründung. Tierschützer betonen, dass es zusätzlich zu Taubenschlägen ein striktes Fütterungsverbot braucht. Der Kommunale Vollzugsdienst werde die Einhaltung kontrollieren, kündigte Meyer an.