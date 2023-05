Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Hier einloggen

Hat Oberbürgermeister Martin Hebich (CDU) weiter den Rückhalt der politischen Gremien für seinen Kurs in Sachen Stadtklinik? Was sagen die Fraktionen zur juristischen Niederlage vor dem Landesarbeitsgericht? Und was zur von SPD und FWG gestellten Dienstaufsichtsbeschwerde gegen den OB? Ein Stimmungsbild.

Der Dienstälteste der sieben Fraktionssprecher im Frankenthaler Rat mahnt zur Gelassenheit. Gerhard Bruder (Grüne/Offene Liste) sieht in der Niederlage vor dem Landesarbeitsgericht, das Ende