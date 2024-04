Die Stadtklinik Frankenthal hat seit 1. April einen neuen Kaufmännischen Direktor. Der Mediziner und Betriebswirt Andor Toth (58) übernimmt das Amt von Björn Walter, der die Klinik nach dem Weggang von Monika Röther seit Frühjahr 2023 kommissarisch geleitet hat. Toth führt die Stadtklinik gemeinsam mit Yann Asbeck, Ärztlicher Direktor, und Pflegedirektor Oliver Hannappel. „Wir freuen uns, mit Andor Toth einen erfahrenen Krankenhausmanager gewonnen zu haben, der sowohl die wirtschaftliche Situation des Hauses im Blick behält, aber auch die medizinische Seite beurteilen kann“, wird Oberbürgermeister Nicolas Meyer (FWG) in einer Pressemitteilung zitiert.

Zum Dienstantritt am Dienstag stellte sich der neue Direktor in einer Personalversammlung den Mitarbeitern des städtischen Krankenhauses vor. Toth wolle das Haus gemeinsam mit den Beschäftigten „in dem dynamischen Gesundheitsmarkt“ weiterentwickeln und „wieder wirtschaftlich und zukunftsfähig“ aufstellen, heißt es in der Mitteilung. Der Betrieb der Stadtklinik ist seit Jahren defizitär, das Minus summiert sich auf rund 30 Millionen Euro. Der neue Kaufmännische Direktor ist auch Betriebsleiter des neu gegründeten städtischen Eigenbetriebs Medizinisches Versorgungszentrum (MVZ) an der Stadtklinik. Zuletzt war der 58-Jährige seit 2020 Geschäftsführer des SRH Krankenhauses Oberndorf am Neckar. Toth lebt im Hohenlohekreis.