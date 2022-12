Die seit 1983 bestehende Gruppe der ehrenamtlichen Patientenbetreuung an der Stadtklinik Frankenthal hat ihre Arbeit dort nach eigenen Angaben beendet. In Spitzenzeiten hätten sich bis zu 14 Leute um Menschen im Krankenhaus gekümmert, sie mit Lesestoff aus der Bibliothek versorgt und auf Wunsch persönliche Gespräche am Bett geführt.

Man habe sich immer als Bindeglied zwischen Patienten und Pflegepersonal verstanden, betont eine Sprecherin der zuletzt noch sechsköpfigen Gruppe. Die Zusammenarbeit in dieser Hinsicht sei wirklich toll und von gegenseitiger Wertschätzung geprägt gewesen. Infolge der Corona-Pandemie und der jeweils geltenden Zugangsregeln für die Klinik sei die Betreuung ab März 2020 dann auf unbestimmte Zeit ausgesetzt worden.

Den Ausschlag für die Entscheidung, die erfolgreiche Arbeit nicht mehr fortzusetzen, habe allerdings ein anderer Aspekt gegeben: Die beiden Räume, die den Patientenbetreuern jahrelang zur Verfügung gestanden hätten, benötige die Stadtklinik selbst, sei der Gruppe im vergangenen Jahr kurzfristig mitgeteilt worden. Kurz darauf habe eine Teilräumung stattgefunden.

Dank an Personal auf Stationen

Eine von der Klinikleitung versprochene, „akzeptable räumliche Alternative“ sei bis heute trotz mehrfacher Ankündigung nicht gefunden worden, schildern die Ehrenamtlichen ihr Problem. Die verbliebenen Betreuer hätten nach längerer Zeit ohne weitere Signale dann einstimmig entschieden: „Wir stehen für eine weitere ehrenamtliche Tätigkeit in der Stadtklinik nicht mehr zur Verfügung.“

Man bedanke sich beim Pflegepersonal der einzelnen Stationen für die Zusammenarbeit und wünsche den dort Beschäftigten „für die Zukunft alles Gute“. Als Anerkennung ihrer jahrelangen Tätigkeit war die Gruppe 2017 mit dem Nathan-Nathan-Preis der Stadt Frankenthal für ehrenamtliches Engagement ausgezeichnet worden.