Mit zwei Veranstaltungen will die Stadtbücherei Frankenthal am Mittwoch, 15. Mai, unterschiedliche Besuchergruppen ansprechen. An Teilnehmer ab zehn Jahren richtet sich ein kostenloser Kreativkurs von 16 bis 18 Uhr, bei dem aus Perlen bunte Blümchen gefertigt werden. Wer will, kann an dem Nachmittag auch ungetragene Ketten und Armbänder mit anderen tauschen. Anmeldung unter Telefon 06233 89630. Ihre digitalen Angebote stellt die Bücherei an dem Tag von 15 bis 18 Uhr vor. Filme, Musik und Hörbücher streamen, E-Books, E-Paper, digitale und animierte Bilderbücher auf verschiedenen Endgeräten lesen, Wissen online nachschlagen: Das alles kann direkt vor Ort unter Anleitung ausprobiert werden. Wer will, kann die eigenen Geräte mitbringen.