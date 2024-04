Mit „kreativen, sportlichen und spannenden Aktionen für Groß und Klein“ startet nach Angaben der Verwaltung am Samstag, 6. April, ab 11 Uhr die „Bibliothek der Dinge“ in der Stadtbücherei Frankenthal offiziell. „Leihen statt kaufen“ laute das Motto des neuen Angebots: Nutzern stehen mehr als 80 Gegenstände aus den Bereichen Freizeit, Sport, Technik, Haushalt und Musik zur Verfügung. Ukulele, Glätteisen, verschiedene Kameras, Skateboard nennt die Stadt als Beispiele. Mit einem gültigen Ausweis können immer zwei Gegenstände gleichzeitig für jeweils zwei Wochen ausgeliehen werden. Eine Verlängerung um weitere zwei Wochen sei möglich. Je nach Gegenstand gebe es eine Altersbeschränkung von zwölf oder 18 Jahren. Die Idee hinter dem Angebot: „Bibliotheken können nicht nur ihre Zielgruppe erweitern (...), auch der Nachhaltigkeitsgedanke spielt dabei eine Rolle“, heíßt es in der Pressemitteilung. Das vorherige Austesten könne Fehlkäufe vermeiden helfen und so Ressourcen schonen. Finanziert haben das Projekt das Landesbibliothekszentrum Rheinland-Pfalz und der Förderverein der Stadtbücherei. Informationen zur Bibliothek der Dinge telefonisch unter der Nummer 06233 89-630, per Mail an stadtbuecherei@frankenthal.de, persönlich während der Öffnungszeiten (Dienstag bis Freitag, 10 bis 18 Uhr, Samstag, 10 bis 15 Uhr) in der Welschgasse 11 und im Netz unter www.frankenthal.de/stadtbuecherei.