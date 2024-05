Die Liebe zur eigenen Stadt zum Ausdruck bringen – das können Bürgerinnen und Bürger ab sofort mit einer eigenen Fan-Skyline, die im Internet heruntergeladen werden kann. Wie die Verwaltung weiter mitteilt, darf das farbenfrohe Logo für private Zwecke verwendet werden, etwa auf einem Cliquen-T-Shirt fürs Strohhutfest oder auf einem Vereinsbanner.

Die Frankenthaler Skyline prangt auf einem bunten Untergrund, der aus roten und gelben Farbtönen besteht. Was da im Aquarellstil ineinanderläuft, soll an die Stadtfarben erinnern. „In Kombination mit Herzen und akzentuierenden Farbspritzern symbolisiert die Fan-Skyline die Liebe zu Frankenthal und die Lebensfreude, die hier – nicht nur auf dem Strohhutfest – herrscht“, heißt es in der Pressemeldung der Stadt weiter. Durch den Schriftzug, den Hintergrund und die Farben unterscheide sich das Motiv vom Scherenschnitt der Frankenthaler Gebäude, die die Verwaltung für ihre Außendarstellung nutze.

Laut Stadt geht das Fan-Logo auf eine Initiative von Oberbürgermeister Nicolas Meyer (FWG) zurück. Entworfen hat es die Grafikdesignerin Nadja Capellmann (Capart-Design). Das Logo „Mein Frankenthal“ ist urheberrechtlich geschützt, darf aber für private Zwecke verwendet werden. Es kann im Netz unter www.frankenthal.de/fanlogo in verschiedenen Dateiformaten heruntergeladen werden. Eigene Motive oder Namen dürfen darüber, daneben oder darunter ergänzt werden. Die Skyline selbst darf laut Mitteilung aber nicht überlagert werden. „Die Grafik darf nicht verändert werden und muss freigestellt bleiben“, schreibt die Stadt.

OB Meyer: Identifikation mit Stadt zeigen

„Uns haben immer wieder Anfragen zur Verwendung der städtischen Skyline durch Privatleute erreicht. Deshalb haben wir ein neues Logo für alle Frankenthaler zur Verfügung gestellt“, sagt OB Nicolas Meyer. „Mit der Grafik kann jeder seine Identifikation mit unserer Stadt zeigen.“

Wer Fragen zur Verwendungsart hat, kann sich per E-Mail an pressestelle@frankenthal.de an die Pressestelle der Stadt wenden. Dort würde man sich auch über Verwendungsbeispiele freuen. Wer Fotos von der Fan-Skyline in den sozialen Medien teilt, kann die Kanäle der Stadtverwaltung verlinken: Instagram: @stadtfrankenthal, Facebook „Stadt Frankenthal Pfalz“.