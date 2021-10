Die Corona-Pandemie hat dem Ski-Club die Saison 2020/21 gründlich verhagelt. Alle Wintersportaktivitäten mussten abgesagt werden. Diesen Winter soll es besser werden: Skischule, Familienfreizeiten und Ausflüge zum Feldberg sind bereits fest eingeplant.

„Und morgen treffen wir uns zum Aufbau fürs Strohhutfest“, so hatte der Vorsitzende Bernd Lieser die Mitglieder in der Vergangenheit nach den Jahreshauptversammlungen verabschiedet. Das Stadtfest wurde inzwischen schon zweimal abgesagt – und auch die Versammlung des Ski-Clubs fand am Dienstag nach längerer Pause im Hotel Central statt. Die wirtschaftliche Lage des Vereins sei stabil, sollte jedoch ein weiterer Lockdown kommen, zeigen sich Lieser und Schatzmeisterin Gisela Wind besorgt, wie lange der Verein finanziell durchhalten könnte. Denn wie viele andere Vereine hatte man keine Einnahmen beim Strohhutfest und keine Vermietungen. Am Dach der Skihütte, die der Verein im Schwarzwald unterhält, steht eine Reparatur an. Liesers Information zufolge erhält der Club keine der sonst für Vereine üblichen Instandhaltungszuschüsse von der Landesregierung. „Das wäre nur möglich, wenn sowohl die Hütte als auch der Verein in Rheinland-Pfalz sind“, erklärt der Vorsitzende.

Vorstand im Amt bestätigt

Sowohl 2019 als auch 2020 schloss der Club trotzdem mit Überschuss ab. Laut Schatzmeisterin standen 2019 Einnahmen in Höhe von 71.000 Euro Ausgaben in Höhe von 62.900 Euro gegenüber. 2020 schlugen Einnahmen von 45.100 und Ausgaben von etwa 38.000 Euro zu Buche. Besorgt zeigt sich Lieser wegen stark gesunkener Mitgliederzahlen. „Dazu kommt eine Liste langjähriger Mitglieder, die verstorben sind, wie wir sie in dieser Länge noch nie hatten“, bedauert er.

Für 25 Jahre Mitgliedschaft ehrt der Vorstand Hannelore und Manfred Dilly. Dilly kümmert sich um die Nordic Walking Gruppe, seit diese im Jahr 2003 ins Leben gerufen wurde. Das Ehepaar Gisela und Gerd Wind erhält die goldene Ehrennadel für 50 Jahre Mitgliedschaft. Dieser Ehrung durfte sich ein in Österreich gebürtiges Mitglied anschließen. Norbert Flöry aus Gaschurn sei noch immer bei den Clubmeisterschaften aktiv, wie der Vorsitzende bemerkt.

Der Vorstand wird komplett im Amt bestätigt, Revisorin Sabine Happel wird durch Sabine Pfeufer abgelöst. Der Vorstand wird von den Anwesenden, die Kasse von den Revisoren entlastet.

Der Vorstand

Vorsitzender Bernd Lieser, Stellvertreter Peter Leidig, Schatzmeisterin Gisela Wind