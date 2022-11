Die 20. Schulkinowoche Rheinland-Pfalz ist vom 17. bis zum 25. November auch in den Frankenthaler Lux-Kinos zu Besuch. Das filmpädagogische Projekt steht dieses Jahr unter dem Motto „Was uns stark macht“.

Der Fokus des Programms liegt auf gesellschaftlichen und naturwissenschaftlichen Themen. In den Lux-Kinos in Frankenthal werden folgende Filme laufen: „Das kleine Gespenst“, „Das Tagebuch der Anne Frank“, „Der Pfad“, „Geschichten vom Franz“, „Jim Knopf und die Wilde 13“, „Lauras Stern“ und „Welcome to Sodom – Dein Smartphone ist schon hier“. Außerdem sind Sonderprogramme zur UN-Agenda 2030 oder zum Krieg in der Ukraine geplant.

Dazu wird es Kinoseminare geben, bei denen Schülerinnen und Schüler mit Experten ins Gespräch kommen können, heißt es in der Pressemitteilung. Zu allen Filmen des Programms sind Unterrichtsmaterialien vorhanden, die Anregungen für die Besprechung der Filme in der Schule bieten. Der Eintritt kostet vier Euro, mit Ausnahme von Begleitpersonen, die freien Eintritt genießen.

Fortbildung für Lehrkräfte

Die Schulkinowoche wird vom Filmbüro im Pädagogischen Landesinstitut Rheinland-Pfalz organisiert und findet seit 2003 statt. Veranstaltet wird sie von Vision Kino in Kooperation mit dem Bildungsministerium Rheinland-Pfalz, dem Pädagogischen Landesinstitut und der Bundeszentrale für politische Bildung. Über den Kinobesuch hinaus werden unter anderem Fortbildungen für Lehrkräfte und zahlreiche Programme für Schulklassen angeboten, sich intensiv mit dem Film auseinanderzusetzen.

Lehrer können sich im Internet unter https://schulkinowoche.bildung-rp.de/online-anmeldung.html anmelden. Im November finden Online-Fortbildungen statt, die Anknüpfungspunkte für die Filmarbeit im Unterricht vermitteln: „Filmbildung für Kinder zwischen 6 und 10“ (3. November, 14 bis 16 Uhr) und „Politikvermittlung mit Filmen“ (7. November, 14 bis 16.30 Uhr). Lehrkräfte, die mit ihren Klassen teilnehmen möchten, können sich jetzt Plätze sichern. Das Programm für Frankenthal ist im Netz unter https://schulkinowoche.bildung-rp.de/programme.html abrufbar. Infos und Beratung gibt es beim Projektbüro im Pädagogischen Landesinstitut, Telefon 0261 9702-400 oder E-Mail rheinland-pfalz@schulkinowochen.de.