Der SC Rhein-Neckar hat in der Squash-Regionalliga am Wochenende vier von sechs möglichen Zählern geholt. Dadurch hat sich die Mannschaft in der Tabelle auf den zweiten Tabellenplatz vorgeschoben. Im nächsten Duell wird der Spitzenreiter gefordert.

„Die Jungs haben einen super Job gemacht. Wir können megahappy mit den Ergebnissen sein“, sagte der aufgrund beruflicher Verpflichtungen fehlende Kapitän Markus Herrmann (Bad Dürkheim).