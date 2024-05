Mit einem 7:2 (1:1)-Heimerfolg über die weit unter Wert geschlagene DJK Eppstein hat der SC Bobenheim-Roxheim in der A-Klasse Rhein-Pfalz vorzeitig den zweiten Platz gesichert und ist damit für die Aufstiegsspiele in die Bezirksliga qualifiziert. Jakob Pollok brachte den Gastgeber in der 34. Minute mit 1:0 in Front, Julian Schmidt egalisierte. Der 1:1-Zwischenstand war schmeichelhaft für den SC, denn Eppstein hatte viele so genannte hundertprozentige Chancen, die aber allesamt vergeben wurden. Daran hatte freilich auch der glänzend parierende SC-Keeper Sven Junkert großen Anteil. Defensiv war Bobenheim-Roxheim anfällig, aber in der Offensive nutzte der Tabellenzweite seine Chancen eiskalt. Benjamin Montino (55., 75.), Kevin Bernhardt (57., 73.), Jonas Vogel (63.) und Deniz Kilic (83.) brachten den Gastgeber mit 7:1 in Führung, in der 89. Minute gelang Eppsteins Mert Hizarci der Treffer zum Endstand.