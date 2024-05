„Reparieren statt Wegwerfen“ ist das Motto eines neuen Reparaturcafés im Dathenushaus (Kanalstraße 4) in Frankenthal. Zum ersten Mal können Besucher am Samstag, 25. Mai, 10 bis 13 Uhr, defekte Gegenstände dort instand setzen lassen.

Einzige Einschränkung ist, dass die Geräte getragen werden können müssen. Laut Organisatoren stehen ehrenamtliche Experten für Elektronik, Mechanik und kleinere Textilreparaturen bereit, um zu helfen und ihre Erfahrungen weiterzugeben. „In einer Zeit, in der Konsum und Wegwerfprodukte die Norm sind, will das Reparaturcafé ein Zeichen für Nachhaltigkeit und Gemeinschaftssinn setzen“, sagt Organisator Harry Vollmer. Anfang April war er mit der Idee an die Öffentlichkeit gegangen. Bei einem ersten Treffen hatten sich mehr als 20 Helfer gemeldet. Das Reparaturcafé solle dabei nicht nur ein Ort sein, an dem Dinge repariert werden, sondern auch ein Treffpunkt für Menschen, die ihr Wissen teilen und neue Fähigkeiten erlernen wollen. Ziel sei es, Menschen die Freude am Reparieren wieder näherzubringen und das Bewusstsein für Nachhaltigkeit zu schärfen. „Oft sind es nur kleine Reparaturen, die ein Gerät wieder funktionstüchtig machen können. Wir sind gespannt, welche Dinge uns erwarten“, sagt Vollmer.

Zur Überbrückung von Wartezeiten wird es Kaffee, Tee, Mineralwasser und Kuchen geben. Das Reparaturcafé ist ein Projekt der Reihe „Miteinander im Dathenushaus“. Der nächste Termin ist für 22. Juni geplant. Genauere Daten sollen rechtzeitig bekanntgegeben werden.