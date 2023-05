Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Mit einer 3:5 (3467:3505 Holz)-Niederlage beim SKC Mehlingen verabschiedeten sich die Herren des TuS Gerolsheim am Donnerstag aus dem Aufstiegsrennen in der Kegel-Regionalliga Rheinland-Pfalz/Nordbaden des LFV. Der Abstand auf die KF Sembach ist jetzt zu groß.

In einer, wie so oft in jüngster Zeit beim TuS, bis zum letzten Wurf spannenden Begegnung, war es die Gesamtholzzahl, die über Sieg und Niederlage entschied. Denn für die mehr geworfenen Kegel