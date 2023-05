Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Nach der Heimniederlage gegen den KSV Kuhardt ist vor dem Auswärtsspiel beim SKC Mehlingen: Die Regionalliga-Kegler des TuS Gerolsheim haben am Donnerstag (18 Uhr) in der Westpfalz die Möglichkeit zur Wiedergutmachung. Auch die Hoffnung, doch noch in die Aufstiegsrelegation zu rutschen, hat Christian Mattern noch nicht aufgegeben.

Es war wieder mal knapp bei der Niederlage gegen Kuhardt. Entsprechend hat Christian Mattern auch mehr als einen Grund für die Pleite ausgemacht. Kein überragendes Einzelergebnis, er selbst habe