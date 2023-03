Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Nach der Niederlage im Spitzenspiel gegen den KSV Kuhardt müssen die Kegler des TuS Gerolsheim in der Regionalliga Rheinland-Pfalz/Nordbaden des Landesfachverbands Rheinland-Pfalz Sektion Classic (LFV) gegen das Schlusslicht KV Mutterstadt II am Samstag (14.30 Uhr) in die Erfolgsspur zurückfinden. Die noch verlustpunktfreien TuS-Damen empfangen am Sonntag ( 13.30 Uhr) den ESV Pirmasens III.

Es sei etwas ruhiger gewesen im Training in der vergangenen Woche, erzählt TuS-Kapitän Kevin Günderoth. „Wir waren spielfrei und hatten ein paar Verletzte“, berichtet er. Mit dem Resultat in Kuhardt habe die Ruhe nichts zu tun gehabt.