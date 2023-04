Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Die Damen des TuS Gerolsheim bekommen es am Sonntag (11.30 Uhr) auf den eigenen Bahnen mit dem DKC Vollkugel Ettlingen zu tun. Mit einer guten Leistung wollen sie die jüngste Niederlage in Mutterstadt aus den Köpfen bekommen. Mit von der Partie ist eine Spielerin, die das TuS-Trikot diese Saison noch nicht so oft getragen hat.

Mit 2:6 Mannschaftspunkten und 3217:3281 Holz mussten sich die TuS-Damen am vergangenen Samstag klar dem KV Mutterstadt geschlagen geben.