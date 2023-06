Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Die Keglerinnen des TuS Gerolsheim sind in der Regionalliga Rheinland-Pfalz/Nordbaden des Landesfachverbands Kegeln Sektion Classic (LFV) das einzige Team ohne Verlustpunkt. Das soll auch so bleiben, wenn der TuS am Sonntag (12 Uhr) bei der TSG Kaiserslautern antritt. Auf die leichte Schulter nehmen dürfe man die Westpfälzer allerdings nicht, sagt TuS-Sportwartin Tina Wagner.

Am 16. Januar hatten die Damen des TuS Gerolsheim ihr bislang letztes Spiel in der Regionalliga. Das 6:2 gegen die TSG Schwabenheim fiel allerdings in die Kategorie Arbeitssieg. Doch die TuS-Damen haben die