Der aus dem Donnersberg stammende Kabarettisti und Musiker Ramon Chormann gastiert am Mittwoch, 5. Juni, im Frankenthaler Lux-Kino. Das mittlerweile elften Bühnenprogramm trägt den Titel „Alles dorschenanner!“

Ramon Chormann wurde vor allem durch seine Auftritte bei der Mainzer Fasnacht bekannt. Mittlerweile hat er zwei eigene Theater in Kirchheimbolanden und Mainz. Zehn Programme hat der Kabarettist bereits auf die Bühne gebracht, in denen er sich immer so furchtbar „uffreescht“ und die fein gezeichneten Alltagsgeschichten so treffsicher auf den Punkt bringt, dass sich jeder in diesen Schilderungen wieder erkennt. Er bietet ein Wechselbad zwischen Kabarett, Satire und Comedy, gespickt mit berührend tief gehenden Liedern am Klavier und einer Singstimme, die an Udo Jürgens erinnert.

Bereits im vergangenen Jahr zeigte er sein Programm „Lauter Experte“ gleich zweimal im Lux-Kino. In seinem aktuellen Programm „Alles dorschenanner!“ läuft alles drunter und drüber in der Welt. Sowohl in der gesellschaftlichen Welt als auch in der wirtschaftlichen und in der politischen sowieso. Dinge, die bislang völlig normal liefen, sind dorschenanner. Die Menschen sind Dorschenanner, das Klima und das Wetter ist dorschenanner. Darüber hinaus würde der ganze Dorschenanner in unseren Büros, Wohnungen, Schränken, Kellern und Speichern noch ein Zusatzprogramm rechtfertigen.

Termin

Ramon Chormann gastiert mit „Alles dorschenanner!“ am Mittwoch, 5. Juni, 19.30 Uhr, im Frankenthaler Lux-Kino, August-Bebel-Straße. Karten gibt es im Internet unter www.lux-kinos.de sowie an der Kinokasse

.