Trainer Thorsten Koch hat seinen Rückzug nach seiner insgesamt 15. Saison als Trainer bei den Gekkos bekanntgegeben. Er möchte seinem Nachfolger Philip Rogawski ein sauberes Feld übergeben – am liebsten in der Oberliga. Beim HV Vallendar geht’s weiter.

Als Tabellenvorletzter beim Ligavierten in der Rückrunde zu starten, ganz sicher gibt es leichtere Aufgaben. Die HSG Eckbachtal setzt die Meisterschaft in der Handball-Oberliga an diesem