Das eigene Wissen unter Beweis stellen oder etwas Neues dazu lernen: Darum geht es beim Quizabend in der Stadtbücherei am Donnerstag, 20. April, ab 19.30 Uhr. Anmelden können sich Teams von zwei bis sieben Personen.Wer kennt die Augenfarbe von Harry Potter im Buch? Wer weiß, wie viele Straßen in Frankenthals Innenstadt auf -ring enden? Solche und andere Fragen hat das Team der Bücherei zusammengestellt. In fünf Runden mit jeweils zehn Fragen geht es darum, die richtigen Antworten zu finden. In einer weiteren Runde muss eine berühmte Person, anhand von nach und nach preisgegebener Fakten erkannt werden. Die Moderation übernimmt Jürgen Hellmann, Leiter des Theater Alte Werkstatt.

Die Teilnahmegebühr beträgt vier Euro pro Person und wird an der Abendkasse bezahlt. Anmeldung ab sofort unter Telefon 06233 89630, per Mail an stadtbuecherei@frankenthal.de oder persönlich in der Welschgasse 11 zu den Öffnungszeiten (Dienstag bis Freitag 10 bis 18 Uhr und Samstag 10 bis 15 Uhr).